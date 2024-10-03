مدير الكلية البحرية لمصراوي: نواكب التطورات الحديثة بإعداد قادة ذوي كفاءة عالية

كتب- محمد سامي:

قال اللواء بحري أركان حرب أيمن عادل الدالي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، إن الأكاديمية شهدت تطورًا شاملًا في جميع المناهج الدراسية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الطلاب أصبحوا يدرسون، بجانب العلوم العسكرية، مواد تخص كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك في إطار خطة التطوير والتحديث التي أقرتها القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة الأكاديمية العسكرية.

وأكد "الدالي"، في تصريحات لمصراوي، بمناسبة تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية البحرية، على حدوث تقدم ملحوظ في منظومة العمل داخل الكلية، مشيرًا إلى إدخال العديد من الأسلحة والوحدات البحرية المتطورة تقنيًا وتكنولوجيًا في السنوات الأخيرة، بهدف تأهيل الخريجين الجدد لمواكبة التطورات التكنولوجية الكبيرة في جميع أنحاء العالم.

وأوضح اللواء الدالي، أن إعداد الطالب يتضمن فترة تدريب مركزة، مقسمة إلى قسمين: الأول هو الإعداد العسكري في الكلية الحربية لمدة تسعين يومًا، يليه الإعداد الخاص بالكلية البحرية.

كما أكد أن هناك اهتمامًا كبيرًا بإعداد الطالب بدنيًا من خلال برامج طموحة تتضمن تمارين ثابتة تهدف إلى رفع الكفاءة البدنية، مثل السباحة وركوب الدراجات واختراق الضاحية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تدريب الطلاب على فرق خاصة مثل: "الصاعقة البحرية والغطس والفنون البحرية واللوجستيات والبحث والإنقاذ".

وأضاف اللواء بحري أركان حرب أيمن عادل الدالي أن الطلاب في الكلية البحرية يقومون بعدد من الرحلات التدريبية داخل وخارج مصر. كما أشار إلى وجود تواصل وتبادل زيارات بين الطلبة من دول مختلفة، مما يمنحهم فرصة لاكتساب مهارات متنوعة من خلال الاطلاع على مسارح عمليات مختلفة والتعرف على تكتيكات وتقنيات حديثة ومتطورة.

وفي ختام تصريحاته، وجه اللواء الدالي رسالة تهنئة إلى أسر الخريجين، معبرًا عن تقديره للجهود التي بذلوها في تنشئة هذا الجيل الذي نفخر به جميعًا. كما أرسل رسالة إلى الخريجين، مشددًا على أن هذا اليوم يمثل بداية جديدة لتحمل المسؤولية، والتي تم إعدادهم لها على مدار سنوات من العمل الجاد والمستمر. ودعاهم إلى الاستمرار في تنمية قدراتهم ليكونوا دائمًا مؤهلين لهذه المهمة المقدسة، حتى تظل راية مصر عالية خفاقة.