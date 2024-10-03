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موعد أقصاه نهاية الأسبوع.. تحذير عاجل من الجيزة للمواطنين بشأن مخالفات البناء

07:01 م الخميس 03 أكتوبر 2024

محافظة الجيزة

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كتب- محمد أبو بكر:

أهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 187 لسنة 2023 واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح ولم يقوموا باستكمال باقي الخطوات، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون والقواعد المتبعة ومنها إلغاء نموذج ( 3 )، ورفض التصالح وإزالة المخالفة، مع مخاطبة الجهات القضائية؛ لاستئناف الدعوى ضد المخالف والذي لم ينهي إجراءات التصالح، وذلك لإصدار الأحكام القضائية اللازمة حياله.

وناشدت محافظة الجيزة، المواطنين، بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لنطاقهم، واستكمال الإجراءات المحددة للتصالح؛ للحفاظ على مقدراتهم العقارية، والاستفادة من المزايا التي وفرها القانون الجديد خلال موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل قبل إدراج المخالفات البنائية للإزالة.

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