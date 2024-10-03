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لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه عن بعض المناطق في شبرا الخيمة

06:58 م الخميس 03 أكتوبر 2024

انقطاع المياه

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كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق شارع أرض الدكتور – عزبة رستم – عزبة الجبلاوى – منطقة ابراهيم بك – شارع 135 ) شبرا الخيمة وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 5-10-2024، وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي الأحد الموافق 6-10-2024ولمدة 12ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع نظراً لقيام شركة الصرف الصحي بالقاهرة بأعمال اصلاح كسر مفاجئ بخط طرد محطة رفع مايو(2) بشبرا الخيمة قطر (800)مم.

وآهاب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

وتقوم الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة. وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

انقطاع المياه شركة مياه الشرب شبرا الخيمة
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