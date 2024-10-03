صورتا الرئيس السيسي وبن زايد تزينان حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية
06:55 م الخميس 03 أكتوبر 2024
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كتب- محمد أبو بكر:
زينت صورتا الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، سماء احتفالية تخريج الكليات العسكرية.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.
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