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صورتا الرئيس السيسي وبن زايد تزينان حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية

06:55 م الخميس 03 أكتوبر 2024
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    الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
  • عرض 7 صورة
    حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية
  • عرض 7 صورة
    حفل تخرج الكليات العسكرية (1)
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    حفل تخرج الكليات العسكرية (2)
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    حفل تخرج الكليات العسكرية (3)
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    الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
  • عرض 7 صورة
    الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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كتب- محمد أبو بكر:

زينت صورتا الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، سماء احتفالية تخريج الكليات العسكرية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.

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بث مباشر| السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية بحضور الرئيس الإماراتي