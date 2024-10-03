صورتا الرئيس السيسي وبن زايد تزينان حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية

مدير الأكاديمية العسكرية: من طلب السلام عليه امتلاك قوة تحميه -(فيديو)

وجودك معنا شرف كبير.. الرئيس السيسي يشكر بن زايد على حضوره حفل تخرج

كتب- محمد أبو بكر:

زينت صورتا الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، سماء احتفالية تخريج الكليات العسكرية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.