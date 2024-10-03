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وجودك معنا شرف كبير.. الرئيس السيسي يشكر بن زايد على حضوره حفل تخرج الكليات العسكرية

06:53 م الخميس 03 أكتوبر 2024
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    الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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    الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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    الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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كتب- محمد أبو بكر:

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، معبرًا عن سعادته بوجوده.

وقال الرئيس السيسي: "اسمح لي أن أرحب بك وبالوفد المرافق لك، وأشكرك على إصرارك على الحضور اليوم رغم مشاغلك الكثيرة، ولكن وجودك معنا هو شرف كبير لنا ويسعدنا".

وأضاف السيسي: "كل الشكر لك، يا شيخ محمد، على وجودك معنا، وأدعو الله أن يحفظك ويحفظ بلادنا من كل شر وسوء، ودائمًا نكون معًا في الخير، إن شاء الله".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.

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بث مباشر| السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية بحضور الرئيس الإماراتي