الرئيس السيسي وبن زايد يشهدان استعراض سلاح المدرعات

مدير الأكاديمية العسكرية: من طلب السلام عليه امتلاك قوة تحميه -(فيديو)

وجودك معنا شرف كبير.. الرئيس السيسي يشكر بن زايد على حضوره حفل تخرج

كتب- محمد أبو بكر:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، استعراض سلاح المدرعات، الذي يعتبر القوة الضاربة للقوات البرية وقادرًا على حسم المعارك عبر التاريخ.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.