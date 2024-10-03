الرئيس السيسي وبن زايد يشهدان استعراض سلاح المدرعات
06:49 م الخميس 03 أكتوبر 2024
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كتب- محمد أبو بكر:
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، استعراض سلاح المدرعات، الذي يعتبر القوة الضاربة للقوات البرية وقادرًا على حسم المعارك عبر التاريخ.
ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.
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