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بث مباشر| السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية بحضور الرئيس الإماراتي

05:26 م الخميس 03 أكتوبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- عمرو صالح:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسيي، الآن، حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية.

يحضر الاحتفالية، الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل.

وتأتي الاحتفالية أيضا بحضور عدد كبير من كبار قادة القوات المسلحة المصرية، وأسر وأهالي الخريجين.

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بث مباشر| السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية بحضور الرئيس الإماراتي