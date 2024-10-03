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وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيره السعودي التعاون المشترك بين البلدين

04:45 م الخميس 03 أكتوبر 2024

وزير السياحة

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كتب- محمد أبو بكر:

استهل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته القصيرة الحالية التي يقوم بها للمملكة العربية السعودية لعقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية مع عدد من الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، بعقد لقاء مع أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمقر وزارة السياحة السعودية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، ومناقشة آليات الترويج السياحي المشترك وزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين.

وتم خلال اللقاء التطرق للحديث عن أهمية العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وتبادل الوزيران أطراف الحديث، حيث قام كل منهما باستعراض نبذة سريعة عن استراتيجية السياحة الخاصة بدولته وخططهم الترويجية بكل دولة.

كما تم مناقشة بعض الموضوعات التي يمكن التعاون المشترك من خلالها منها التعاون في التدريب المشترك، وتنظيم ورش عمل بين شركاء المهنة من الشركات المصرية ونظيرتها السعودية لبحث سبل الترويج السياحي المشترك وإعداد برامج تنفيذية سريعة بما يساهم زيادة حصة المنطقة العربية من حجم السياحة العالمية.

وعقب ذلك، حرص الوزير السعودي على إقامة مأدُبة غذاء على شرف شريف فتحي.

حضر اللقاء من الجانب المصري السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.

وحضر من الجانب السعودي هيفاء بنت محمد آل سعود، نائب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، وفهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، وسلطان المسلّم، وكيل وزارة السياحة للشؤون الدولية، وعبدالله الحقباني، الرئيس التنفيذي للشركات الدولية.

وزير السياحة والآثار شريف فتحي أحمد الخطيب وزير السياحة بالسعودية
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