رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمناقشة تنظيم مؤتمر استثماري "مصري - بريطاني"

كتب- محمد نصار:



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة تنظيم مؤتمر استثماري "مصري - بريطاني"، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.



واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتم حاليًا الترتيب لتنظيم مؤتمر استثماري "مصري - بريطاني"، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي ضوء العلاقات الطيبة بين البلدين.



وخلال الاجتماع، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، أنه يجرى العمل على استثمار العلاقات الجيدة بين البلدين لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة الاقتراح مع المسئولين في المملكة المتحدة، حيث أبدوا ترحيبًا كبيرًا من جانبهم.



وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أن تنظيم المؤتمر الاستثماري "المصري - البريطاني"، يأتي في إطار البناء على النجاح الذي تحقق في مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي عُقد نهاية شهر يونيو الماضي.



وقدم الدكتور بدر عبد العاطي، عرضًا للمجالات المقترحة على أجندة المؤتمر، والتي يأتي على رأسها توطين عدد من الصناعات المختلفة، ومقترحات دعوة أكبر عدد ممكن من الشركات البريطانية، سواء التي لديها استثمارات في مصر أو الراغبة في ضخ استثمارات جديدة.



بدوره، أكد وزير الاستثمار، أنه سيتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية بشأن الملفات المختلفة الخاصة بهذا المؤتمر، والعمل على استهداف الشركات الكبرى لضخ استثمارات بريطانية جديدة.



