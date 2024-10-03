لأول مرة منذ 20 عامًا.. انتخاب مصر رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية

كتب- محمد أبو بكر:

انتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية،اليوم الخميس، جمهورية مصر العربية، مُمثلة في محمد جبران وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ 101، والمُمتدة لشهر أكتوبر من العام 2025.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المنظمة اليوم بالقاهرة، بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب.

ويأتي انتخاب مصر لهذا المنصب لأول مرة منذ 20 عاما، وتستضيف القاهرة هذا الاجتماع بعضوية: مصر، وفلسطين، وقطر، والمغرب، وليبيا، فضلا عن ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال.

وناقش الاجتماع مجموعة من البنود منها انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة "100" لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، وقرارات الدورة العادية "50" لمؤتمر العمل العربي بالعراق 2024، والمسائل المالية والإدارية، وتقرير عن نشاط وإنجازات المنظمة بين الدورتين "100" و"101"، لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.

ووجه "جبران" الشكر والتقدير لممثلي أطراف العمل الثلاثة، على انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، متعهدًا ببذل كل الجهود من أجل عمل عربي مشترك، لمواجهة التحديات الراهنة.