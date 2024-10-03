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BBC

أجواء خريفية وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

04:07 م الخميس 03 أكتوبر 2024

حالة الطقس

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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه تسود أجواء خريفية على أغلب الأنحاء مع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة، أنه يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء أما ليلًا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء معتدلة تميل للبرودة أحيانًا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر، اليوم، خفيفة إلى معتدلة ومناسبة للأنشطة اليومية.

حالة الطقس درجات الحرارة الطقس
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