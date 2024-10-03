السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجه البحري

كتب- محمد نصار:



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجه البحري لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.



وتقرر، بحسب بيان اليوم الخميس، اعتبارًا من يوم الجمعة 4/10/2024 تعديل تركيب قطار 1211 القاهرة/ الإسكندرية ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جدوله الحالي.



كما تقرر تعديل تركيب قطار 128 الإسكندرية/ طنطا ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جدوله الحالي.



وتقرر أيضًا تعديل تركيب قطار 807 القاهرة/ المنصورة ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جدوله الحالي.



كما تقرر اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/10/2024 تعديل تركيب قطار 129 طنطا/ الإسكندرية ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جدوله الحالي.



وتقرر كذلك تعديل تركيب قطار 1212 الإسكندرية/ القاهرة ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جدوله الحالي.



إلى جانب تعديل تركيب قطار 808 المنصورة/ القاهرة ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جدوله الحالي.



يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكل قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.



