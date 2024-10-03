مصدر بالكهرباء: زيادات كبيرة في أسعار الممارسات للعقارات المخالفة والعشوائية

كتب- محمد صلاح

تكثف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في شركات التوزيع التسع التابعة لها، أعمال الانتهاء من إجراء المعاينات للعقارات المخالفة بعد تقديم أصحابها طلبات تركيب العدادات الكودية وذلك بعد رفع قيمة الممارسات أو محاضر سرقات التيار الكهربائي لأضعاف قيمتها سابقًا.

وكشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صدور تعليمات بزيادة قيمة ممارسة الكهرباء إلى عدة أضعاف، وذلك بدءًا من نهاية أغسطس الماضي وتم تطبيقها فعليًا وفقًا لحصر الأحمال بكل وحدة.

وأشار المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، الخميس، إلى أن الممارسة عبارة عن محضر سرقة للتيار الكهربائي يتضمن حصر وحساب متوسط الاستهلاك وعدد الأجهزة الكهربائية المتواجدة بالوحدة، بالإضافة إلى غرامة التعدي على التيار وفقًا للضوابط التي وضعها جهاز مرفق الكهرباء والخاصة بتركيب العدادات الكودية دون اشتراطات تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء، حيث يتم حساب استهلاك الأجهزة الكهربائية لمدة 12 ساعة يوميًا.

وأكد المصدر، أن هذه المحاسبة مؤقتة وسيتم إلغاء العمل بها بمجرد تركيب العدادات الكودية وإلغاء نظام الممارسة للجميع.

كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر قرارًا رقم 142 لسنة 2024 بإلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التي سيتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة، وسيتم محاسبة العدادات الكودية التي سيتم تركيبها حديثا وليست العدادات القديمة، بتعريفة موحدة وثابتة بسعر 214.5 قرش/ ك. و. س، من أول كيلو وات وهو سعر التكلفة، وهي نفس قيمة محاسبة سارقي التيار الكهربائي.

وجاء في قرار جهاز مرفق الكهرباء أنه سيتم حساب تكلفة العداد الكودي والتوصيل وفقًا للتكلفة الفعلية، على أن يتم المحاسبة بهذا السعر من أول كيلووات طوال الشهر.