بيان جديد من "الوطنية للصحافة" بشأن تعيينات المؤقتين بالصحف القومية

كتب- عمرو صالح:

تواصل لجان اختيار المتقدمين للتعيين في الصحف القومية (صحفيين وإداريين وعمال) أعمالها الأسبوع المقبل، بحسب المواعيد المقررة والتي سبق الإعلان عنها من خلال المؤسسات الصحفية القومية.

وشددت الهيئة الوطنية للصحافة، في بيان اليوم الخميس، على قواعدها ومعاييرها المستقرة التي تجرى على أساسها الاختبارات التي تتم في أجواء من النزاهة والحيادية، والحرص الكامل على حقوق الزملاء، وفق معايير ضابطة عامة ومجردة.

وأكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حرص الهيئة ولجانها على حقوق المتقدمين، وتهيئة الظروف لتمكين المؤسسات الصحفية القومية من أداء دورها الوطني والتثقيفي والتنويري، وتجديد دمائها، والحفاظ عليها ودعمها وفق توجيهات القيادة السياسية.

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