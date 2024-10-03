كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك بعدما انتهى المجلس من إجراء انتخابات اللجان النوعية، والتي أسفرت عن احتفاظ أغلب الأعضاء بمناصبهم في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.

وأسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عن احتفاظ أغلب الأعضاء بمناصبهم في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.

وجاءت نتيجة الانتخابات التي دعا إليها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على النحو التالي:

1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

- محمد حسام، رئيسًا.

- عصام هلال عفيفيي، وكيلًا.

- محمد شوقي عبد العال، وكيلًا.

- فرج فتحي، أمين سر.

2- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار

- هاني سري الدين، رئيسًا.

- جمال عبد الحليم، وكيلًا.

- ياسر زكي، وكيلًا.

- أكمل نجاتي، أمين سر.

3- لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية

- حازم عمر، رئيسًا.

- سماء سليمان، وكيلًا.

- عبد الحكيم السادات "عفت السادات"، وكيلًا.

- عايدة نصيف، أمانة السر.

4- لجنة الدفاع والأمن القومي

- اللواء أسامة كامل منتصر، رئيسًا.

- اللواء طارق نصير، وكيلًا.

- اللواء محمد جاد، وكيلًا.

- اللواء خالد فوزي، أمين سر.

5- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة

- محمد حلاوة، رئيسًا.

- محمد المنزلاوي، وكيلًا.

- تيسير مطر، وكيلًا.

- أحمد الجندي، أمين سر.

6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

- مجدي سليم، رئيسًا.

- عبد المجيد الأشقر، وكيلًا.

- عمرو عزت، وكيلًا.

- نهى أحمد فتحي، أمين سر.

7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل

- خالد محمد سعيد، رئيسًا.

- فايز إبراهيم محمد، وكيلًا.

- أكمل الله فريد، وكيلًا.

- أحمد صبور، أمين سر.

8- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- نبيل دعبس، رئيسًا.

- أحمد البدري، وكيلًا.

- راندا مصطفى، وكيلًا.

- ناجح جلال، أمين السر.

9- لجنة الشباب والرياضة

- أحمد أبو هشيمة، رئيسًا.

- شريف فرج الجابري، وكيلًا.

- أحمد دياب، وكيلًا.

- محمد عمارة، أمين سر.

10- لجنة الصحة والسكان

- حسين خضر، رئيسًا.

- سلوى الحداد، وكيلًا.

- عمرو حسين محمد حجاب، وكيلًا.

- أسامة فهيم منصور، أمين سر.

11- لجنة الزراعة والري

- عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي، رئيسًا.

- جمال أبو الفتوح، وكيلًا.

- محمد السباعي، وكيلًا.

- عمرو أبو السعود، أمين سر.

12- لجنة حقوق الإنسان

- محمد هيبة، رئيسًا.

- أبو الفتوح محمد، وكيلًا.

- محمد مجدي فريد، وكيلًا.

- رشا نصر، أمين سر.

13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

- محمود مسلم، رئيسًا.

- سهير عبد السلام، وكيلًا.

- سها سعيد، وكيلًا.

- محمود القط، أمين سر.

14- لجنة الشئون الدينية والأوقاف

- يوسف السيد، رئيسًا.

- محمد سليم، وكيلًا.

- نادر سليم نسيم، وكيلًا.