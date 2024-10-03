رئيس مجلس الشيوخ يدعو لإجراء انتخابات اللجان النوعية

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عدم تلقي أي اعتراضات من الأعضاء على تشكيل اللجان النوعية.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء إلى انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، بعد الموافقة على القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية.

وينتخب أعضاء مجلس الشيوخ، هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية بواقع رئيس ووكيلين وأمينا للسر لكل لجنة.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط تشكيل اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

وتنص المادة 40 على أن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

كما تنص المادة 41 على، أنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية.