رئيس "الطب الوقائي": اشتراطات وإجراءات صارمة لمراقبة تطعيمات الأطفال

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن عدد التطعيمات الإجبارية التي يحصل عليها الطفل ضمن برنامج التطعيمات المصرية يبلغ 10 تطعيمات.

وأضاف "راضي"، خلال كلمة له في ورشة عمل بالتعاون مع اليونيسيف، أن مصر تضع اشتراطات وإجراءات صارمة على ملف مراقبة التطعيمات، بداية من خروجها من المصنع مروراً بسلاسل التبريد حتى حصول الطفل عليها.

وأشار إلى أن مصر من أفضل الدول التي تمتلك سلاسل تبريد خاصة بالطعوم، في إطار حرص الدولة على جودة وأمان التطعيمات.

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