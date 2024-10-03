إعلان

BBC

رئيس "الطب الوقائي": اشتراطات وإجراءات صارمة لمراقبة تطعيمات الأطفال

11:56 ص الخميس 03 أكتوبر 2024

وزارة الصحة والسكان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن عدد التطعيمات الإجبارية التي يحصل عليها الطفل ضمن برنامج التطعيمات المصرية يبلغ 10 تطعيمات.

وأضاف "راضي"، خلال كلمة له في ورشة عمل بالتعاون مع اليونيسيف، أن مصر تضع اشتراطات وإجراءات صارمة على ملف مراقبة التطعيمات، بداية من خروجها من المصنع مروراً بسلاسل التبريد حتى حصول الطفل عليها.

وأشار إلى أن مصر من أفضل الدول التي تمتلك سلاسل تبريد خاصة بالطعوم، في إطار حرص الدولة على جودة وأمان التطعيمات.

اقرأ أيضًا:

من عمر يوم.. ننشر جدول التطعيمات الروتينية والإضافية للمواليد

وزارة الصحة والسكان الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الصحة يوجه بقياس مؤشرات الأمراض في المناطق الجديدة وغير المطوّرة

إعلان

إعلان