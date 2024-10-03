"مدبولي" يُهنئ "السيسي" بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة

كتب- محمد نصار:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، أن هذه المناسبة المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصريّ بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل هذا الوطن، وأن الاحتفال بذكرى هذه الانتصارات العظيمة يأتي لاستلهام روح العزيمة والتحدي لمواصلة بذل كل غال ونفيس؛ من أجل مصر، والحفاظ على أمنها واستقرارها، والمضي بخطى جادة في مسيرة التنمية التي تشمل كل شبر من أرضها المقدسة.

وفي برقيته، عاهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس على مواصلة بذل الحكومة، بكل وزاراتها وأجهزتها، كل الجهود الممكنة لتحقيق طموحات الشعب المصري العظيم، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى الخالدة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصر بالخير والأمن والسلام.