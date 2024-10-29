محافظ القاهرة: أكثر من 20 ألفا سجلوا لحضور المنتدى الحضري العالمي

كتب- محمد نصار:

ترأس إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي الذي سيعقد في الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر المقبل بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية، والشرقية، والجنوبية، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد،و وممثلين عن برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وممثلين عن هيئة النقل العام، والحدائق، وهيئة النظافة، وحديقة الأزهر والفواخير، والأسمرات.

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع أجهزة المحافظة تستهدف العمل على إنجاح الفعاليات بالتعاون مع الوزرات والهيئات المشتركة في تنظيم الحدث وفي مقدمتها برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة التنمية المحلية، وذلك من حيث استقبال الضيوف الدولية المشاركة وتوفير كل الحلول اللوجستية المصاحبة لفعاليات المنتدى، مؤكدًا وجود متابعة لمختلف التطورات الخاصة باستضافة المنتدى بصورة يومية بشكل أساسي سواء على صعيد النقل والمواصلات، والبنية التحتية، وتنظيم الزيارات، وأيضًا تنظيم عمل المتطوعين.

وأشار محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، إلى أنه وفقًا لآخر إحصائيات المنتدى بلغ عدد المسجلين لحضور المنتدى حتى الآن أكثر من ٢٠ ألف مشارك من العديد من دول العالم، وهو رقم يعتبر الأعلى وغير مسبوق منذ إقامة الدورة الأولى للمنتدى في نيروبي بكينيا عام ٢٠٠٢ ، إذ يحظى المنتدى بتفاعل دولي ومحلي واسع النطاق من حيث تسجيل طلبات الحضور لفعاليات المنتدى وأيضا على مستوى مشاركة القادة والمسؤولين محليًا وإقليميًا ودوليًّا.

واستعرض محافظ القاهرة، خلال الاجتماع الترتيبات النهائية لفعاليات أسبوع القاهرة الحضري والذي انطلق خلال هذا الأسبوع بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أسبوع القاهرة الحضري يتضمن فعاليات وأنشطة متنوعة وجولات ميدانية، فضلاً عن الأنشطة الخاصة لدمج جهود جميع المؤسسات والأفراد وفئات المجتمع وإبراز دورهم في عملية التنمية المستدامة، وتبني حلول مبتكرة لتحسين جودة الحياة حيث سيتم إقامة سباق دراجات بمنطقة القاهرة الخديوية بداية من ديوان محافظة القاهرة وصولًا إلى دار الأوبرا المصرية بمشاركة وزارة الشباب والرياضة وكايرو بايك في يوم 1 نوفمبر، وعقد محادثات تفاعلية على صعيد التحولات الحضرية ومرونة القاهرة – founders spaces في يوم 2 نوفمبر.

كما سيتم تنظيم زيارة لمنطقة الأسمرات والحديث عن جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية، في يوم 3 نوفمبر.

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم عقد فعاليات المنتدى الرئيسية بمركز المنارة للمؤتمرات في يوم 4 نوفمبر عبر البدء بتسلم برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) مقر الحدث ورفع الأعلام الخاصة بالحدث، وعقد الجلسات الافتتاحية والجلسات النوعية الخاصة بالحكومات المحلية، كما سيتم افتتاح حديقة الأندلس بعد تطويرها بتشريف دولة رئيس الوزراء، ومشاركة أوركسترا الوفاء والأمل.

وتابع محافظ القاهرة أن الفعاليات تشمل أيضا تنظيم زيارة يوم 5 نوفمبر لقرية الفواخير والمركز الحرفي، وسيتم تنظيم زيارة لحديقة الأزهر يوم ٦ نوفمبر وإقامة معرض للحرف التراثية والمشغولات اليدوية، كما سيتم زيارة شارع المعز وخان الخليلي، كما سيتم إقامة حفلة بالقلعة يوم الخميس ٧ نوفمبر .