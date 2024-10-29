مناشدة للمسافرين.. بيان عاجل من "مصر للطيران" بشأن التوقيت الشتوي

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران إقلاع رحلاتها المغادرة من مطارات جمهورية مصر العربية طبقًا للتوقيت الشتوي، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة 1 نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك في ضوء عودة العمل بالتوقيت الشتوي في جمهورية مصر العربية.

وطالبت مصر للطيران، في بيان لها، عملائها الوجود في صالات السفر بالمطار قبل موعد الرحلات بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات السفر.

وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.