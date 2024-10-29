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وزير التعليم: إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي

09:36 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

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كتب- محمد شاكر:

استعرض محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ خطة عمل الوزارة خلال الفترة الماضية وسبل تطوير العملية التعليمية.

وأوضح الوزير أنه تم إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي في نظامها الجديد للتأكيد على الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة.

كما تم إصدار القرار الخاص بتدريس مواد الهوية الوطنية "اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية" بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، وإضافة هذه المواد للمجموع؛ حفاظًا على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب.

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم مجلس الشيوخ الأزهر الشريف المدارس مواد الهوية الوطنية مناهج التربية الدينية المحتوى المعرفي
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