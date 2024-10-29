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ما حكم نقل الموتى من قبر لآخر؟.. أمين الفتوى يجيب

08:13 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى

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كتبت- داليا الظنيني:
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم نقل الموتى من قبر لآخر.

وقال أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: يمكن نقل العظام وتجميعها في ما يُعرف بـ"المعضمة" إذا كان هناك ضرورة لذلك، لافتًا إلى أن هذه الممارسة تعود لأسباب عدة، منها ضيق المكان أو ارتفاع تكاليف المدافن.

وأوضح أن المعضمة تتضمن تجميع عظام الموتى بطريقة تحترم كرامتهم، حيث يتم وضع العظام جنبًا إلى جنب بطريقة منظمة، مع مراعاة عدم كسر أي من العظام خلال عملية النقل. مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على ضرورة احترام الموتى، موضحًا أن كسر عظم الميت يُعتبر ككسره حيًا.

وأكد أن النقل والتجميع يكون جائزًا، لكن يجب مراعاة الأدب والاحترام أثناء التعامل مع عظام الموتى، فضلًا عن أن تحويل القبر من تخصيص رجال إلى نساء أو العكس لا يثير أي مشكلات شرعية، إذا كانت هذه الخطوة ضرورية.

ودعا إلى أهمية مراعاة مشاعر الأحياء في مثل هذه المواقف، والتعامل مع الموتى بكل احترام وتقدير، مستندًا إلى المبادئ الإسلامية التي تضع قيمة كبيرة لحفظ كرامة الموتى.

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