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مدبولي: مصر تسعى لتكون مركزا إقليميا للطاقة

06:20 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (3)

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كتب- محمد شاكر:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يعقد بالرياض، أن مصر تسعى لتكون مركزا إقليميا للطاقة، حيث ضخت استثمارات ضخمة للبنية التحتية وبناء مدن جديدة.

وقال مدبولي: لقد اهتمت مصر ببناء مدن جديدة مستدامة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

وأضاف أن مصر تولي أهمية كبيرة للعنصر البشري في إطار التحول الرقمي، مشيراً إلى أن مشروع حياة كريمة يستهدف تطوير الريف المصري.

مصطفى مدبولي مركز الطاقة مصر
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