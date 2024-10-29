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مدبولي من الرياض: مصر مستعدة للمساهمة في مشروعات التنمية بالسعودية

06:02 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يعقد بالرياض، اليوم الثلاثاء.

وقال مدبولي: يعد دور مصر والسعودية ركيزتين أساسيتين للاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الراهنة، مشددا على أن مصر مستعدة للمساهمة في مشروعات التنمية بالمملكة العربية السعودية.

وتابع مدبولي: لقد وضعت مصر برنامجا وطنيا طموحا لجذب الاستثمارات وتسهيل عمل المستثمرين.

الدكتور مصطفى مدبولي مشروعات التنمية بالسعودية رئيس مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الاستثمارات
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