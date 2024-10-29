مدبولي من الرياض: مصر مستعدة للمساهمة في مشروعات التنمية بالسعودية

كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يعقد بالرياض، اليوم الثلاثاء.

وقال مدبولي: يعد دور مصر والسعودية ركيزتين أساسيتين للاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الراهنة، مشددا على أن مصر مستعدة للمساهمة في مشروعات التنمية بالمملكة العربية السعودية.

وتابع مدبولي: لقد وضعت مصر برنامجا وطنيا طموحا لجذب الاستثمارات وتسهيل عمل المستثمرين.