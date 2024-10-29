رئيس الوزراء من الرياض: مصر تولي أهمية خاصة للقطاع الخاص

كتب- محمد شاكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر وضعت خططا طموحة لدعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يعقد بالرياض، اليوم الثلاثاء.

وأضاف مدبولي: أن مصر عازمة على المضي قدما في مسيرة التنمية الشاملة رغم التحديات الموجودة في المنطقة، مشيراً إلى أن مصر تولي أهمية خاصة للقطاع الخاص في قيادة عجلة التنمية.

وتابع: اعتمدت الحكومة برنامجا جديدا للصادرات، وكذلك وضعت خطوات جادة لتحسين بيئة الاستثمار منها توحيد سعر الصرف، وتذليل معوقات إنشاء المشروعات، عن طريق الرخصة الذهبية، ووضع حد أقصى للاستثمار الحكومي.