رئيس القطاع الديني بالأوقاف يفتتح أولى دورات التعامل اللائق لعمال المساجد بالمنوفية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عقدت مديرية أوقاف المنوفية، أولى دورات التعامل اللائق مع رواد المسجد وضيوف الرحمن لعمال المساجد ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» لبناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار حرص الوزارة على التعليم والتدريب والتأهيل المستمر، والتطوير بالاستثمار في رأس المال البشري.

وافتتح الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، الدورة الأولى بحضور الشيخ محمد رجب خليفة وكيل الوزارة، والدكتور حسام الشتيحي مدير الدعوة وعدد من المفتشين بالإدارات الفرعية، وأكثر من (200) عامل مسجد من المديرية.

ووجه رئيس القطاع الديني خلال اللقاء الشكر للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على اهتمامه البالغ ببيوت الله (عز وجل) والاهتمام بجميع العاملين بها، والعمل على صناعة وتنمية الوعي العام لجميع العاملين بالمساجد.

وأكد أن العمل في خدمة بيوت الله (سبحانه وتعالى) من أشرف المهن التي أكرمنا الله بها، وأنها رسالة وليست وظيفة، وعلينا أن نستشعر إكرام الله عز وجل لنا بها، مؤكدًا على وجوب معاملة ضيوف الرحمن معاملة لائقة؛ فهم ضيوف الرحمن جل وعلا.

كما أكد على الالتزام والانضباط الإداري لعمال بيوت الله عز وجل ينبغي أن يصاحبه السمت الحسن وثقافة الابتسامة والمعاملة الطيبة لجميع رواد المساجد بمختلف أعمارهم وثقافاتهم.

وأوصى جميع الحاضرين من عمال المساجد بالرفق بالناس، وتجنيبهم المشقة، فالعامل مؤتمن على المسجد وعلى رواده، وهو صاحب رسالة في غاية الأهمية، وأن الله عز وجل أوكل إليهم أشرف الوظائف من حيث تطهير وصيانة ونظافة بيوت الله عز وجل

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.