14 صورة من داخل حديقة الأورمان.. والزراعة: لم نقطع شجرة واحدة

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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد، صباح اليوم، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، حديقة الأورمان النباتية بالجيزة يرافقه المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، وبحضور د. عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، ومسئولي تحالف تطوير الحديقة وكذلك "بيدرو سوتو"، الاستشارى العالمي لتطوير حديقتى الحيوان والأورمان.

وبحسب بيان صحفي، تفقد "الصياد" أعمال التطوير الجاري تنفيذها في الحديقة واستمع إلى شرح من مسئولي التحالف المصري حول جهود الحفاظ على الأشجار النادرة والمباني ذات الطابع التراثي والأثري في الحديقة.

وأكد المهندس أحمد عبدالمعطي رئيس القطاع الهندسي بالتحالف أن الحديقة مستمرة في أعمال التطوير، وأن فريق العمل حريص على الحفاظ على كافة الأشجار والنباتات الموجودة بها، وأن جميع الأشجار مرقمة ومكودة، وهناك حصر بها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، إزالة أو قطع أي شجرة.

وأوضح: في حال الحاجة إلى نقل بعض الأشجار، يتم ذلك بأسلوب علمي من خلال مختصين، علما بأن تكلفة عمليات النقل للأشجار، أعلى بكثير من تكلفة زراعتها من جديد.

وأضاف عبدالمعطي: ما يحدث حاليا داخل حديقة الأورمان هو فقط أعمال تهذيب وتقليم للأشجار، وفي هذا الإطار تم صندقة جزء من الأشجار النادرة الموجودة للحفاظ عليها لحين الانتهاء من أعمال التطوير وليس قطعها، وأوضح أن التحالف تسلم نحو 3000 شجرة بالحديقة وقام بأعمال التقليم على تلك الأشجار للحفاظ على حالتها، وتم أيضا صندقة حوالي 142 شجرة وذلك للحفاظ عليها حتى الانتهاء من أعمال تطوير الحديقة.

وأشار عبدالمعطي، إلى انه إدراكا للأهمية التاريخية والثقافية للأشجار وندرة النباتات الموجودة بحديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة، فإن جميع أعمال الصيانة والتجديد الجاري تنفيذها تهدف إلى الحفاظ على هذا الإرث الأخضر، وأنه يتم التعامل مع كل شجرة باعتبارها جزءًا أصيلاً من تاريخ الحديقة، وهو ما يدفعنا لبذل قصارى الجهد للحفاظ عليها وتحسين حالتها باستخدام أفضل الآليات، والعمل بأسرع وتيرة للانتهاء من تطوير الحديقة لتكون على أعلى المستويات بما يناسب مع أهميتها الكبري.

ونفت وزارة الزراعة، الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قطع الأشجار النادرة في حديقة الأورمان.