إعلان

متفائلون.. تفاصيل رد رئيس "الشيوخ" على رئيس "برلمانية الوفد" بشأن المنازعات الضريبية

01:33 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

رد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على طلب النائب طارق عبد العزيز، رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ، حول نسب الإنجاز التي انتهت منها لجان المنازعات الضريبية، مؤكداً أننا ندعم مساعي الحكومة، وجهدها الكبير المبذول في سبيل رأب الصدع وتقليل الفجوة بين المنازعات الضريبية ومدى إنجاز لجان فض المنازعات والانتهاء منها.

وقال رئيس "الشيوخ"، في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء: نقدر مدى الجهد الذي يبذل لتوضيح وتبسيط المسألة؛ لأن هذه الأرقام والطعون كبيرة؛ ولكننا متفائلون بتقليل هذه الفجوة .

وكان النائب طارق عبد العزيز قد طالب، ببيان واضح وحاسم حول عدد المنازعات الضريبية التي تم الانتهاء منها في اللجان المختصة بهذا الشأن في القانون 79 لسنة 2016، وكذلك عدد القضايا المتداولة الآن في مجلس الدولة المتنازع عليه بين الممولين ومصلحة الضرائب .

وشدد رئيس برلمانية "الوفد" بالشيوخ على ضرورة إيجاد آلية مستدامة لحل النزاعات الضريبية، بدلًا من اللجوء إلى المحاكم ولجان فض المنازعات، بالإضافة إلى توضيح نسب وآلية جهود الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية .

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس برلمانية الوفد لجان المنازعات الضريبية تقليل الفجوة بين المنازعات الضريبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية يحسن الأداء المالي

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. حبس ثلاثي الزمالك وتحرك من الإدارة
وفاة الفنان الكبير حسن يوسف.. رحيل "الولد الشقي"
بطولة إنتركونتيننتال.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي