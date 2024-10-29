متفائلون.. تفاصيل رد رئيس "الشيوخ" على رئيس "برلمانية الوفد" بشأن المنازعات الضريبية

كتب- نشأت علي:

رد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على طلب النائب طارق عبد العزيز، رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ، حول نسب الإنجاز التي انتهت منها لجان المنازعات الضريبية، مؤكداً أننا ندعم مساعي الحكومة، وجهدها الكبير المبذول في سبيل رأب الصدع وتقليل الفجوة بين المنازعات الضريبية ومدى إنجاز لجان فض المنازعات والانتهاء منها.

وقال رئيس "الشيوخ"، في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء: نقدر مدى الجهد الذي يبذل لتوضيح وتبسيط المسألة؛ لأن هذه الأرقام والطعون كبيرة؛ ولكننا متفائلون بتقليل هذه الفجوة .

وكان النائب طارق عبد العزيز قد طالب، ببيان واضح وحاسم حول عدد المنازعات الضريبية التي تم الانتهاء منها في اللجان المختصة بهذا الشأن في القانون 79 لسنة 2016، وكذلك عدد القضايا المتداولة الآن في مجلس الدولة المتنازع عليه بين الممولين ومصلحة الضرائب .

وشدد رئيس برلمانية "الوفد" بالشيوخ على ضرورة إيجاد آلية مستدامة لحل النزاعات الضريبية، بدلًا من اللجوء إلى المحاكم ولجان فض المنازعات، بالإضافة إلى توضيح نسب وآلية جهود الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية .