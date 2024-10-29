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حركة تنقلات محدودة بين قيادات بـ"شمال القاهرة للكهرباء"

01:32 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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    حركة تنقلات
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كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، قرارًا بنقل المحاسب خالد عبد الرحمن عثمان، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للموازنة والتمويل.

وأصدر عفيفي قرارًا أيضًا بنقل المحاسبة ميرفت مصطفى مدير الإدارة العامة للتكاليف بقطاع التكاليف وحسابات المخازن، لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

حسام الدين عفيفي الكهرباء توزيع الكهرباء
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