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الوطنية للإعلام تنعى الفنان القدير حسن يوسف

01:18 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الفنان القدير حسن يوسف

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كتب- محمد سامي:

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، الفنان القدير حسن يوسف، أحد عمالقة الفن المصري والذى وافته المنية اليوم، بعد رحلة طويلة من العطاء المتميز من الفن الهادف الذي ساهم فى تشكيل وجدان وثقافة المشاهد.

وقال بيان للهيئة: قدم الفنان الراحل أعمالا عظيمة أثرت العمل الفني وستظل عالقة في وجدان المشاهد المصري والعربي.

وتقدمت الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفنان الراحل ولكافة أسرة العمل الفني، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين حسن يوسف الفن المصري
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