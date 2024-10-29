مصدر بـ"الكهرباء": انعقاد مناقشة ميزانيتَي "القابضة" و"النقل" منتصف نوفمبر 2024

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد انعقاد جمعيتي الشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ نظرًا لارتباطات متعلقة بوزير الكهرباء داخلية وخارجية، خلال الفترة الحالية، منوهًا بأنه من الممكن انعقاد الجمعيتَين منتصف شهر نوفمبر المقبل على أقصى تقدير.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن اجتماع الجمعية العمومية للشركتين سيناقش الميزانيات خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وما تم إنفاقه من مصروفات، وكذلك الإجراءات التي أسهمت في خفض نسب الفقد وزيادة معدلات التحصيل، بالإضافة ما تم تنفيذه من مشروعات قومية واستثمارية بنطاق القطاع وخارجه.

ومن المقرر أن تتضمن ميزانية الشركة القابضة للكهرباء استعراض ما تم من إجراءات متعلقة بالاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة، وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.

وستتضمن أيضًا تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين طبقًا للتوجه العالمي والمصري، وفي هذا الإطار فقد تم عمل مشروع تجريبي على إحدى الوحدات الغازية بمحطة شرم الشيخ قدرة 48 م.وات أثناء مؤتمر المناخ COP27 حيث تم تشغيل الوحدة بخليط هيدروجين وغازي بنسبة 5% من الحجم مع متابعة خطة الوزارة الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ولتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح، الطاقة الشمسية)، فقد تم طرح العديد من المناقصات العالمية واختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين، وكذلك الاستعانة بخبرات استشارية عالمية ومحلية.