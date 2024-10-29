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رئيس الوزراء يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"

12:56 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض؛ للمُشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي ينطلق اليوم، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، حيث يرافقه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدى وصولهما إلى مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض ، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مبادرة مستقبل الاستثمار المملكة العربية السعودية عبد الفتاح السيسي بدر عبد العاطي وزير الخارجية
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