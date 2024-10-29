فرص استثمارية.. تفاصيل لقاء وزير الري سفيرةَ دولة الإمارات بالقاهرة

كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال المياه، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدَين في مجال الموارد المائية .

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد قوة العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، والسعي الدائم لتعزيز التعاون بين البلدَين الشقيقَين، ومن جانبها أكدت السفيرة العلاقات المتميزة التي ترتبط البلدين وحرص الإمارات على استمرار التعاون مع مصر في كل المجالات خصوصاً في مجال الموارد المائية .

وأشار سويلم إلى أهمية تكاتف الجهود في المنطقة العربية التي تُعد من أكثر المناطق التي تعاني الشح المائي في العالم، وذلك للعمل على إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه مثل التوسع في استخدام المياه غير التقليدية، مشيرًا إلى استعداد مصر للتعاون مع الإمارات في هذا المجال ونقل الخبرات المصرية المتميزة في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه، حيث سيقوم وفد إماراتي بزيارة محطات الدلتا الجديدة والمحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي خلال الأيام القليلة المقبلة .

وتم خلال اللقاء مناقشة فرص الاستثمارات الإماراتية في مصر وتبادل الخبرات في مجالات إدارة المياه وطرق الري الحديثة، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء اعتمادًا على الطاقة الشمسية كأحد الحلول لمواجهة العجز المائي؛ خصوصًا في ظل تشابه تحديات الشح المائي التي تواجهها البلدان .

وأكد سويلم أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه، مع الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء؛ مثل المغرب وإسبانيا وأستراليا، ومواصلة الدراسات والبحوث المعنية بتقليل تكلفة الطاقة لتقليل تكلفة التحلية.

وتم بحث موقف مشاركة مصر في المؤتمر العالمي لتحلية المياه والمزمع عقده في شهر ديسمبر ٢٠٢٤ بدولة الإمارات العربية المتحدة.