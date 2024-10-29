بالصور.. مزارعو تجمعات شمال سيناء يستلمون الأسمدة المدعمة لأراضي التجمعات التنموية

عدم استقرار في الأحوال الجوية.. الأرصاد تكشف موعد ذروة سقوط الأمطار

كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه في خطوة جادة نحو التنمية الزراعية في سيناء ووسط فرحة عارمة من مزارعي التجمعات الزراعية لشمال سيناء، تم استلام المقررات السمادية من الأسمدة الخاصة بالتجمعات الزراعية.

وقام فريق عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة شمال سيناء بتوزيع الأسمدة على المنتفعين وَفق كشوف الحصر الفعلي للقطع المنزرعة، وتقدم المزارعون بالشكر إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تلبية مطالبهم بتوفير الأسمدة المدعمة وإنشاء الجمعيات الزراعية، وأعرب المزارعون عن تقديرهم البالغ لهذه الخطوة التي تعد بمثابة التنمية الحقيقية لصحراء سيناء في ذات السياق.

ونوه رئيس مركز بحوث الصحراء بأنه تم تسلم المنتفعين حصصهم السمادية من مركز الخدمات الزراعية بالنثيلة التابع لمركز بحوث الصحراء، صباح اليوم الثلاثاء، وسط ترحيب وسعادة من الجميع.