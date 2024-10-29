نشرة التوك شو| منطقة صناعية تركية بالعاصمة الإدارية وعودة حقل ظهر لمعدلات إنتاجه الطبيعية

تناولت برامج التوك شو، مساء الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

حياة الدرديري تعلق على أزمة حلقة هدير عبدالرازق مع ياسمين الخطيب -(فيديو)

علقت الإعلامية حياة الدرديري، على استضافة ياسمين الخطيب للبلوجر هدير عبدالرازق في برنامج "شاي بالياسمين".

ووصفت "الدرديري"، في بث مباشر عبر منصة "تيك توك"، استضافة ياسمين الخطيب لهدير عبدالرازق بأنها "غير مبررة"، مؤكدة أنها تسيء للمبادئ والقيم الأخلاقية والمجتمعية، معقبة: "إيه السبق الإعلامي في استضافة واحدة كل إنجازها هو الظهور في مقطع غير أخلاقي؟"

أحمد موسى :إيني الإيطالية تعتزم حفر 3 آبار جديدة بحقل ظهر

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن لقاء الرئيس السيسي اليوم، مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال "موسى" خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن حقل ظهر سيعود إلى معدلاته الطبيعية كما كان في السابق، حيث تعتزم إيني البدء في حفر 3 آبار جديدة خلال شهر ديسمبر المقبل باستثمارات 300 مليون دولار.

السفير التركي بالقاهرة: أنقرة تدعم مرشح مصر لليونسكو

أكد السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، أن مصر وتركيا لهما موقف واضح لإعادة الآثار المهربة لمكانها الأصلي، ولديهما اهتمام باسترداد الآثار المهربة.

وأضاف موطلو شن السفير التركي بالقاهرة، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مفتاح الكعبة تم إعادته لمصر لأننا اكتشفنا تهريبه لتركيا، مردفًا: "تركيا أعادت لمصر مقتنيات مسروقة".

السفير التركي بالقاهرة: سيتم إنشاء منطقة صناعية تركية بالعاصمة الإدارية

أكد صالح موطلو شن سفير تركيا في القاهرة، أن زيارات الرئيس السيسي والرئيس أردوغان، المتبادلة لهما أهمية سياسة قوية للعالم، كما أن الرئيس أردوغان كسر البروتوكول من أجل استقبال الرئيس السيسي في تركيا.

وأضاف صالح موطلو شن السفير التركي بالقاهرة، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، قائلًا: "الرئيس أردوغان يقدر ويحترم الرئيس السيسي، كما أن تركيا لديها مصانع في مصر حاليًا".

نقابة الأطباء عن تحويل العيادات من سكني لإداري: عبء إضافي على الأطباء والمرضى

أعرب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، عن رفضه التام لفكرة تحويل العيادات الطبية من مبنى سكني إلى إداري، قائلاً: "غير منطقي وغير مقبول فهو بمثابة عبء إضافي على الأطباء والمرضى".

وأضاف عبدالحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن وجهة النظر المطروحة لتنفيذ هذا الإجراء، هي تطبيق قانون البناء الموحد فقط، ولكن دون جدوى حقيقية ملموسة على أرض الواقع.

ما هو حكم التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟

أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول: "هل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟".

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الأصل هو الرضا بتقدير الله عز وجل، لذلك، ننصح الزوجين بترك الأمر لله، لأننا لا نعلم ماذا قد يهب الله لنا، فقد يكون ما يختاره هو الأفضل والأكثر نفعًا لنا.

حماية المستهلك": نمتلك الصلاحيات الكافية لمواجهة جشع التجار وزيادة الأسعار غير المبررة

كشف أحمد سمير، المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المستهلك، عن العديد من الآليات التي يتبعها بعض التجار لممارسة الجشع ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأكد سمير خلال مدلخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه الممارسات لا تقتصر على أسباب اقتصادية محضة، بل تتجاوز ذلك لتصل إلى حد الاستغلال المباشر للمستهلك.