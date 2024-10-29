حدث في منتصف الليل| حقيقة قطع أشجار نادرة بحديقة الأورمان.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار غزيرة في هذا التوقيت
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار غزيرة في هذا التوقيت
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية على مدار 6 أيام مقبلة خلال الفترة من الثلاثاء 29 أكتوبر وحتى الأحد المقبل 3 نوفمبر 2024.
زاهي حواس: البحث عن الزئبق الأحمر حمى المتحف المصري من السرقة
نفى الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وجود الزئبق الأحمر داخل المقابر المصرية القديمة.
حياة الدرديري تعلق على أزمة حلقة هدير عبدالرازق مع ياسمين الخطيب -(فيديو)
علقت الإعلامية حياة الدرديري، على استضافة ياسمين الخطيب للبلوجر هدير عبدالرازق في برنامج "شاي بالياسمين".
هل حصلت ياسمين الخطيب على عضوية نقابة الإعلاميين؟.. النقيب يُجيب
كشف الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عن موقف عضوية الإعلامية ياسمين الخطيب مقدمة برنامج "شاي بالياسمين" المذاع عبر شاشة قناة النهار من النقابة.
بروتوكول بين التأمين الصحي والصحفيين لتقديم الخدمات الطبية لأعضاء النقابة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، ونقابة الصحفيين، لتقديم الخدمات الطبية لأعضاء النقابة بمستشفى التأمين الصحي في العاصمة الإدارية الجديدة.
أحمد موسى :إيني الإيطالية تعتزم حفر 3 آبار جديدة بحقل ظهر
تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن لقاء الرئيس السيسي اليوم، مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
هيئة الدواء: تجاوزنا أزمة النواقص بنسبة 95%.. وصيدليات الإسعاف ساهمت في الحل
قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إنه كان هناك تحديات كبيرة تواجهة سوق الدواء في مصر، الأمر الذي أدى لزيادة سعر الدواء وشح البعض من الأسواق.
أول تعليق رسمي من الزراعة على قطع الأشجار النادرة بحديقة الأورمان
نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم تداوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قطع الأشجار النادرة بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، لافتة إلى أن كل ما ينشر بهذا الشأن لا أساس من الصحة.
الأزهر يُدين "مجازر السودان" الوحشيَّة ويطالب بمحاسبة مرتكبيها
أدان الأزهر الشريف بشدَّة، المجازر الوحشية التي تُرتكب على أرض السودان الشقيق، وبخاصة في قرى غرب ولاية الجزيرة وجنوبها وشرقها، التي راح ضحيتها ما يقارب خمسمائة من الشباب والأطفال والنساء والشيوخ، إلى جانب مئات الجرحى والمفقودين.
ما هو حكم التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟
أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول: "هل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟".
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