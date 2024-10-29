بعد فرض ضوابط جديدة.. ما هي السيدات التي تتطلب الحصول على تصريح مسبق للسفر للسعودية؟

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن المطارات المصرية بدأت بتنفيذ قرارًا جديدًا صادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، يلزم بعض السيدات بالحصول على تصريح سفر مسبق بدءًا من 26 أكتوبر 2024.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أن السيدات التي ينطبق عليها القرار الجديد هي من الفئات الدنيا الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية، سواء لأغراض الزيارة أو العمل.

وأوضح وحيد، في تصريحات خاصة، أن الخطاب المُوجه إلى الشركات والوكلاء يشدد على ضرورة تقديم طلب تصريح السفر إلى الإدارة العامة للجوازات، مع تقديم مبررات واضحة للسفر، ولن يُسمح بالسفر بدون الحصول على هذا التصريح.

وأكد وحيد أن هذا القرار يستثنى السيدات الراغبات في السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة لعام 2024، حيث لن يحتاجن إلى تصريح مسبق.

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