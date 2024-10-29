ندوة بعنوان "أفريقيا جنوب الصحراء والصراع العربي الإسرائيلي 1967-1973" بآداب عين شمس

كتب- عمر صبري:

نظمت وحدة الحضارات المعاصرة بكلية الآداب بجامعة عين شمس ندوة علمية بعنوان "أفريقيا جنوب الصحراء والصراع العربي الإسرائيلي 1967-1973"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل عميدة الكلية ، وبإشراف الدكتورة حنان سالم وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام عيد مدير وحدة الحضارات المعاصرة.

تناولت الندوة العديد من المحاور الهامة والتي تتعلق بالتاريخ السياسي والاجتماعي لتلك الحقبة الزمنية، حيث قدم المحاضر الدكتور إبراهيم جلال أستاذ التاريخ بالكلية، عرضا مفصلا عن تأثير الصراع العربي الإسرائيلي على العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والدول الإفريقية جنوب الصحراء.

ركزت الندوة على كيفية تفاعل الدول الأفريقية مع الأحداث الرئيسية التي شهدتها منطقتنا في تلك الفترة، وأهمية هذه التفاعلات في تشكيل العلاقات الدولية في الوقت الحاضر. كما تم تسليط الضوء على دور أفريقيا في قضايا السلام والاستقرار في المنطقة، وكذلك في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

شهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من الحضور، حيث تم طرح العديد من الأسئلة والمناقشات حول الموضوع، مما يعكس اهتمام الطلاب والباحثين بتاريخ العلاقات العربية الأفريقية وتأثيرها على الوضع الحالي.

في ختام الندوة، أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود المبذولة من الكلية في تنظيم هذه الفعاليات التي تعزز من الثقافة والمعرفة لدى الطلاب والمجتمع الأكاديمي.

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