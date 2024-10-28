نقيب التشكيليين عن صيانة تماثيل قصر النيل: "طمس ملامحها".. والآثار ترد

كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور طارق الكومي نقيب الفنانين التشكيليين، أنه بصدد مخاطبة وزارة السياحة والآثار بشكل رسمي لتغيير طريقة طلاء أسود قصر النيل وغيره من تماثيل الميادين العامة بالطريقة التي تمت صباح اليوم.

وقال الكومي في تصريحات خاصة لمصراوي: علمت منذ عدة أيام أن وزارة السياحة والآثار ستقوم بصيانة وترميم أسود قصر النيل، ولكنني فوجئت اليوم بطلاء التماثيل بورنيش مضاف إليه مادة لونية داكنة، وهو أمر لا يمت لعلم الترميم بصلة.

وأضاف الكومي: ما يتطلبه صيانة التماثيل هو عملية تنظيف ميكانيكية بسيطة، لإزالة الأتربة وعوادم السيارات المتراكمة، ولا يحتاج إلى ورنيش لأنه يؤدي إلى تغيير "الباتينة اللونية للتماثيل"، نظرا لكثافته، كما يطمس الملامح البسيطة.

وتابع الكومي: كان من المفترض أن تختار وزارة السياحة والآثار متخصصين في الترميم حتى لا يتكرر ذلك مع التماثيل الأخرى، المزمع صيانتها بدلا من دهان التمثال بـ"الرولة"، لأن ترميم التماثيل لها خامات معينة وتقنيات خاصة وبالذات في التعامل مع صيانة البرونز، حيث يتطلب خبرة ومتخصصين، والنقابة رأيها استشاري ولا تطمح أن تقوم بترميم هذه التماثيل.

من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، رفض ذكر اسمه، أن الخامات المستخدمة في الصيانة سوف يزول أثرها في خلال يومين لأنها شفافة، وليست "بلك أسود"، كما قال البعض وإنما هي مواد "لميع"، ويمكن هذا هو المأخذ الوحيد على ما تم، أنها تلمع أكثر من اللازم، ولكن ذلك لن يستمر.