زاهي حواس: البحث عن الزئبق الأحمر حمى المتحف المصري من السرقة

كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

نفى الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وجود الزئبق الأحمر داخل المقابر المصرية القديمة.

وقال حواس خلال ندوة ثقافية عقدها في محافظة الإسماعيلية تحت عنوان «أسرار الفراعنة»: كل ما يتردد حول الزئبق الأحمر تخاريف لا علاقة لها بالحقيقة، مضيفا: "احنا اكتر شعب ممكن يتضحك عليه، والدليل الرسائل النصية التي كانت تأتي على التليفونات يا محمد انزل البلد امك لقيت آثار، مشيرا إلى أن كثير من الأشخاص يكون معهم صور أثار مقلدة على التليفونات ويعتقدون أنها أصلية، ويمكن أن يشتروها بأسعار فلكية".

وأضاف حواس: البحث عن الزئبق الأحمر هو الذي حمى المتحف المصري في ثورة يناير، عندما دخل اللصوص وظلوا يبحثوا عن الزئبق الأحمر بين المومياوات وأشعلوا اوراق حتى يروا الأشياء بالمتحف إلى أن تم القبض عليهم وأعدنا الـ٥٧ قطعة التي تمت سرقتها.

عقدت الندوة بحضور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وعبدالمنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق، وذلك بمقر محاكاة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.