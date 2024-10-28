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زاهي حواس: أحلم باكتشاف مقبرة الملكة نفرتيتي قبل وفاتي

10:08 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
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  • عرض 8 صورة
    ندوة ثقافية عقدها في محافظة الإسماعيلية تحت عنوان «أسرار الفراعنة»
  • عرض 8 صورة
    زاهي حواس
  • عرض 8 صورة
    زاهي حواس
  • عرض 8 صورة
    زاهي حواس
  • عرض 8 صورة
    زاهي حواس
  • عرض 8 صورة
    ندوة ثقافية عقدها في محافظة الإسماعيلية تحت عنوان «أسرار الفراعنة»
  • عرض 8 صورة
    ندوة ثقافية عقدها في محافظة الإسماعيلية تحت عنوان «أسرار الفراعنة»
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كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أنه يحلم باكتشاف مقبرة الملكة نفرتيتي.

وقال حواس خلال ندوة ثقافية عقدها في محافظة الإسماعيلية تحت عنوان «أسرار الفراعنة»: لم أحلم بشيء إلا وحققته، وأتمنى من الله أن يحقق لي هذا الحلم قبل وفاتي، مشيرا إلى أنه قطع شوطا طويلا لتحقيق هذا الحلم.

وأضاف حواس: في منطقة سقارة قمنا باكتشاف أشياء ضخمة سوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

عقدت الندوة بحضور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وعبدالمنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق، وذلك بمقر محاكاة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

الدكتور زاهي حواس مقبرة الملكة نفرتيتي أسرار الفراعنة محافظة الإسماعيلية سقارة مقر محاكاة قناة السويس
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