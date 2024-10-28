حياة الدرديري تعلق على أزمة حلقة هدير عبدالرازق مع ياسمين الخطيب -(فيديو)

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كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية حياة الدرديري، على استضافة ياسمين الخطيب للبلوجر هدير عبدالرازق في برنامج "شاي بالياسمين".

ووصفت "الدرديري"، في بث مباشر عبر منصة "تيك توك"، استضافة ياسمين الخطيب لهدير عبدالرازق بأنها "غير مبررة"، مؤكدة أنها تسيء للمبادئ والقيم الأخلاقية والمجتمعية، معقبة: "إيه السبق الإعلامي في استضافة واحدة كل إنجازها هو الظهور في مقطع غير أخلاقي؟"

وأشارت إلى أن تبرير الخطيب باستضافتها لهدير عبدالرازق بأنه لم يكن لديها علم بماضيها، أمر غير مقبول، مؤكدة أن هذا الأمر لا يعفيها من المسؤولية.

ورأت الإعلامية حياة الدرديري أن استضافة شخصيات مثل هدير عبدالرازق يشجع على انتشار المحتوى الإباحي والسلوكيات غير الأخلاقية، وأن هذا الأمر يؤثر سلباً على المجتمع، خاصة على الشباب.

وأكدت الدرديري أن الإعلام المصري لديه دور كبير في توجيه الرأي العام، وأن استضافة مثل هذه الشخصيات يسيء إلى سمعة الإعلام المصري.