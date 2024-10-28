أحمد موسى :إيني الإيطالية تعتزم حفر 3 آبار جديدة بحقل ظهر

كتبت -داليا الظنيني :

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن لقاء الرئيس السيسي اليوم، مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال "موسى" خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن حقل ظهر سيعود إلى معدلاته الطبيعية كما كان في السابق، حيث تعتزم إيني البدء في حفر 3 آبار جديدة خلال شهر ديسمبر المقبل باستثمارات 300 مليون دولار.

وأوضح، أن شركة إيني الإيطالية تخطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنحو 220 مليون قدم مكعب يوميًا بدءًا من شهر يناير المقبل 2025.

وأردف أحمد موسى: إن شاء الله الخير قادم، ومش هنشوف انقطاع للكهرباء زي الأول، فجهود الحكومة تهدف لخفض فاتورة استيراد الغاز من الخارج بحلول العام المقبل.

كما أوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه خلال اللقاء؛ استعرضت إيني تطورات أنشطتها في مصر في مجالات البحث والاستكشاف، وأنشطة عمليات التنمية التي ستُمكّنها من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول، إلى جانب التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، بما يعزز جهود التحول العادل للطاقة.

واختتم أحمد موسى: "اللجان الإخوانية والإعلام المعادي كانوا بيروّجوا شائعات خلال الفترة الماضية بشأن حقل ظهر، وقالوا إنه مش هينتج تاني والعمل اتوقف فيه، ولكن النهاردة غير اللي فات، والخير قادم".