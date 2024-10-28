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هل حصلت ياسمين الخطيب على عضوية نقابة الإعلاميين؟.. النقيب يُجيب

08:59 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

ياسمين الخطيب

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كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عن موقف عضوية الإعلامية ياسمين الخطيب مقدمة برنامج "شاي بالياسمين" المذاع عبر شاشة قناة النهار من النقابة.

وقال "سعدة"، في تصريحات لمصراوي، إن ياسمين الخطيب، لم تحصل على عضوية نقابة الإعلاميين، ولكنها تمتلك تصريح مزاولة المهنة، مشيرًا إلى أن ما تناولته خلال آخر حلقات برنامجها "شاي بالياسمين" يتنافى تمامًا مع مواثيق الشرف الإعلامي.

وأشار إلى أن هناك عقوبة تنظر ياسمين الخطيب، تحددها جهات التحقيق المختصة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكانت الإعلامية ياسمين الخطيب قد استضافت البلوجر هدير عبدالرازق في برنامجها مما آثار حالة من الجدل، حيث اعتذرت شبكة قنوات النهار لجمهورها عن عرض الحلقة وقررت الشبكة حذفها من جميع منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين الخطيب برنامج شاي بالياسمين نقابة الإعلاميين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هدير عبدالرازق
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