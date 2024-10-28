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هيئة الدواء: تجاوزنا أزمة النواقص بنسبة 95%.. وصيدليات الإسعاف ساهمت في الحل

08:09 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

هيئة الدواء المصرية

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كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إنه كان هناك تحديات كبيرة تواجهة سوق الدواء في مصر، الأمر الذي أدى لزيادة سعر الدواء وشح البعض من الأسواق.

وأضاف "رجائي"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن من بين هذه التحديات كان عدم تواجد سيولة دولارية وعملة أجنبية بقدر كافٍ؛ لإستيراد المواد الخام المطلوبة لتصنيع الأدوية في السوق المحلي.

وتابع مساعد رئيس هيئة الدواء: "تجاوزنا أكثر من 95% من أزمة الدواء خلال الفترة الأخيرة، بعد توافر العملة الدولارية والأجنبية لدى الشركات بالشكل المطلوب".

وأوضح، أن زيادة عدد صيدليات الإسعاف في المحافظات قضى على شكاوى نقص الأدوية، والشكاوى انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الحالية بعد ضخ مزيد من الأدوية في الأسواق، والعمل على توفير بدائل مناسبة بالصيدليات.

وأردف مساعد رئيس هيئة الدواء، أن رقابة هيئة الدواء على سوق الأدوية تبدأ قبل تسجيل الدواء، ويمر الدواء بالعديد من الدراسات الطبية والعلمية قبل التصريح له بالتواجد والانتشار في السوق المصرية، ونتابع استيراد المواد الخام أيضًا لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية.

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