أول تعليق رسمي من الزراعة على قطع الأشجار النادرة بحديقة الأورمان

كتب- عمرو صالح:

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم تداوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قطع الأشجار النادرة بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، لافتة إلى أن كل ما ينشر بهذا الشأن لا أساس من الصحة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن جهات تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، التي تولت مشروع التطوير منذ يوليو 2023، تلتزم بالحفاظ على التراث النباتي الفريد، وفقا المتفق عليه بحماية هذه الأشجار العريقة والأماكن الأثرية بالحديقة، لضمان استمرار هذا التراث البيئي للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن ما يجرى حاليا هو عمليات التقليم والعناية بالأشجار، كي تبدو في أبهى صورها.

وناشدت الوزارة المواطنين ورواد التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بضرورة تحري الدقة فيما ينشر، واستيفاء المعلومات من مصادرها الأصلية منعا لحدوث بلبلة.

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