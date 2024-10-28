حدث في 8ساعات| الرئيس السيسي يستقبل رئيس "إيني".. والجيزة تعلن عن وظائف جديدة

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "كلاوديو ديسكالزي"، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، كما أعلنت محافظة الجيزة، عن شغل بعض الوظائف القيادية من المستوى الوظيفي مدير عام بديوان عام محافظة الجيزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مخالفات جسيمة.. الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لـ"قناة النهار"، للتحقيق في الشكاوى التي وصلت للمجلس حول برنامج "شاى بالياسمين" تقديم ياسمين الخطيب، وتحديد المسئولية القانونية

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الزراعة: منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمختلف المحافظات – صور

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهات الإنتاجية التابعة لها، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وقطاع الإنتاج والإدارة العامة للزراعات المحمية، عن إطلاق منافذها المتنقلة بالمحافظات المختلفة، المحملة بالسلع والمنتجات

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وزير الكهرباء يبحث مع الشركة العربية للهندسة كفاءة الأداء وخفض استهلاك الوقود

بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس طارق سعيد العضو المنتدب لدي الشركة العربية للهندسة والتوزيع، إحدي وكلاء شركة جنرال اليكتريك فيرنوفا الأمريكية، العمل المشترك وزيادة التعاون فى تحسين معدلات الغاداء لوحدات توليد الكهرباء وكفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود.

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قرار جديد من المترو قبل مباراة الأهلي والعين الإماراتي غدًا

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، عن عدة إجراءات خاصة بمباراة الأهلي والعين الإماراتي غدا الثلاثاء، التي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

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مجلس الشيوخ يستعرض طلب مناقشة بشأن التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية ودعم الفلاح

استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، في الجلسة العامة اليوم الإثنين، طلب المناقشة العامة المقدم منه، الذي يهدف إلى استيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية،

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حقيقة هدم مقبرة شيخ الإسلام العز بن عبد السلام.. أول تعليق رسمي

كشف وليد محمد يوسف، مدير الجبانات بمحافظة القاهرة، حقيقة ومدى صحة الصور المتداولة بشأن هدم مدفن الفقيه البارز العز بن عبد السلام، ضمن الإزالات الجارية في المنطقة.

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رئيس الوزراء يلتقي الدكتور زياد بهاء الدين: أتابع كل مقالاتك

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، المفكر الاقتصادي والسياسي الكبير؛

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قمة الإبداع الإعلامي.. صانعة محتوى: السوشيال ميديا قوة كبيرة.. والمحتوى الجيد هو المفيد للناس

شهدت قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، في يومها الثاني، اليوم الإثنين، عقد جلسة حوارية مع أسما رؤوف، سفيرة العلامة التجارية لوزارة السياحة المصرية، ومنشأة محتوى سفر، ومقدمة برامج تليفزيونية.

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دَوَّنَ كل كلمة في 10 ورقات.. مدبولي بعد لقائه مفكرين: منفتحون على جميع الآراء

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عدداً من المفكرين السياسيين؛ لمناقشة القضايا المُثارة على الساحتين الداخلية والخارجية،

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تصل لـ 12 ألف جنيه.. أسعار ضمان توريد 4 محاصيل استراتيجية

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الإنتاج الزراعي.

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بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.. المنطقة الشمالية العسكرية تُطلق "أسبوع الخير" لخدمة آلاف الأُسر

أطلقت المنطقة الشمالية العسكرية "أسبوع الخير"، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، والذي تضمن عددًا من المبادرات، لخدمة مختلف فئات المجتمع الأولى بالرعاية، بالمحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية.

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التوقيت الصيفي والشتوي.. ما الدول المطبقة للنظام وما أهميته وكيف جاءت الفكرة؟

بدأ نظام التوقيت الصيفي والشتوي لأول مرة في العالم كتجربة تهدف الاستفادة من ساعات النهار، حيث تُقدم الساعة ساعة واحدة مع بداية الربيع، وتُعاد إلى وضعها الأصلي في الخريف مع قصر ساعات النهار.

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وزير الزراعة: تلقينا 300 طلب تقنين وضع يد والمتحصلات تتجاوز 90 مليون جنيه

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت خلال الثلاث شهور الأخيرة بنهو إجراءات 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقدًا مؤمنًا، وجار تسليم الباقي للمنتفعين.

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"وَأَعِدُّوا ‌لَهُمْ".. الأوقاف تعلن موضوعات خطبة الجمعة لشهر نوفمبر 2024م

حددت وزارة الأوقاف المصرية موضوعات شهر نوفمبر 2024م، في إطار إطلاق الدولة المصرية لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

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الرئيس السيسي يستقبل رئيس "إيني".. وبيان بالتفاصيل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم "كلاوديو ديسكالزي"، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية والوفد المرافق له من كبار مسئولي الشركة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

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زيادة الاستثمارات.. السيسي يستقبل رئيس أكبر مجموعة سياسية بالبرلمان الأوروبي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "مانفريد فيبر"، رئيس مجموعة "حزب الشعب الأوروبي" التي تعد أكبر مجموعة سياسية بالبرلمان الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.

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وظائف خالية في قطاع النقل.. 5 جهات تطلب هذه التخصصات

أعلنت وزارة النقل عبر مجموعة من الهيئات التابعة لها عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المتاحة للتقديم خلال الفترة الحالية وخلال شهر نوفمبر المقبل.

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وظائف قيادية في محافظة الجيزة بدرجة مدير عام.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت محافظة الجيزة، عن شغل بعض الوظائف القيادية من المستوى الوظيفي مدير عام بديوان عام محافظة الجيزة، حيث يُتاح التقديم لمدة شهر على أن ينتهي في 24 نوفمبر 2024.

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مدبولي: مصر ملتزمة بمنع كل أنواع الهجرة غير الشرعية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مانفريد فيبر، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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