إعلان

صندوق مكافحة الإدمان يكشف نسب التعاطي بين قائدي الحافلات الدراسية

07:05 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

الدكتور عمرو عثمان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك برتوكول تعاون بين الصندوق ووزارة الصحة والسكان والداخلية والتربية والتعليم لإجراء تحاليل المخدرات لسائقي الباصات المدرسية حفاظا على أرواح الطلاب وتفاديا للحوادث.

وأضاف عمرو عثمان خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدأ عمله منذ 2017، حيث تم إجراء التحاليل لـ16 ألف سائق مع كل عام دراسي، وكانت النسبة في البداية لمن يتعاطون المخدرات من السائقين عالية أكثر من 10% والآن أقل من 1%.

وأكمل عمرو عثمان: "أظهرت نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية أنه تم فحص 2608 سائقين خلال الأسابيع الخمسة الأولى من العام الدراسي 2024/2025 في عدة محافظات، وتبين تعاطي 17 سائقًا للمواد المخدرة، حيث اتُّخذت إجراءات لفصلهم من المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات".

وتابع: تم إجراء التحاليل لأكثر من 800 ألف موظف في الجهاز الإداري للحكومة، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، ولكن النسبة الآن أقل 1.5%.

وأكمل: ووفقا لنتائج التحاليل التي تم إجرائها على السائقين ثبت أن مخدر الحشيش في المرتبة الأولى، ثم مخدر الترامادول في المرتبة الثانية.

ولفت عمرو عثمان إلى أن الخط الساخن لـ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، هو «16023»، حيث يتم علاج كافة الراغبين في التعافي من المخدرات بسرية تامة ومجانية.

الدكتور عمرو عثمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وزارة الصحة والسكان وزارة الداخلية وزارة التربية والتعليم قائدي الحافلات الدراسية الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات التعافي من المخدرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث في 8ساعات| الرئيس السيسي يستقبل رئيس "إيني".. والجيزة تعلن عن وظائف جديدة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

"المركزي +2% ومتحركة".. كيف تُحسب الفائدة على وحدات سكن ودار وجنة مصر؟
إصابات في مناطق حساسة.. اتهام حضانة شهيرة في بورسعيد بهتك عرض طفل
أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تنبؤات طقس الأيام المقبلة