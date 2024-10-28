خالد عباس: "العاصمة الإدارية" ستشهد لقاءات للمستثمرين الأجانب خلال استضافة المنتدى الحضري العالمي

كتب- محمد عبدالناصر وأ ش أ:

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المهندس خالد عباس، إنه من المقرر أن تشهد العاصمة الإدارية العديد من اللقاءات والجولات على هامش استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، المزمع عقده في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل بمشاركة دولية واسعة.

جاء ذلك خلال كلمة المهندس خالد عباس أثناء افتتاحه انعقاد النسخة الثامنة من مؤتمر التطوير العقاري 2024 تحت عنوان "وضع مصر على خريطة العقارات العالمية"، الذي عقد صباح اليوم الاثنين، بحضور كبار مستثمري القطاع العقاري المصري.

وأوضح عباس أن هناك طلبا من الضيوف والمستثمرين الأجانب لزيارة العاصمة الإدارية للاطلاع على أهم مستجدات المدينة والفرص الاستثمارية بها، بالإضافة إلى عقد لقاءات عمل مع رئيس الشركة والإدارة التنفيذية لمناقشة أهم ملامح المراحل القادمة للمدينة.

وأشار إلى أنه يجري حاليا الحصول على الموافقات الدولية والرسمية تمهيدا لافتتاح مطار العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا على جاهزية المطار للافتتاح فور الحصول على الموافقات، حيث تبلغ مساحته نحو 4 كم، ويستوعب نحو مليون راكب.

وتناولت كلمة رئيس العاصمة الإدارية، جهود الشركة في الترويج للمشروع القومي، والسبل المتبعة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكيفية نقل تلك التجربة لعدة أسواق خارجية تحت مظلة تصدير العقار المصري.

وشهدت الجلسة الأولى من المؤتمر نقاشات حول ترتيب القطاع العقاري بالداخل مع الاستعداد لإطلاق منتجات تتناسب مع متطلبات العملاء الأجانب؛ واستغلال عقد لقاءات متواصلة من القيادة الجديدة لوزارة الإسكان ممثلة في المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، في سبيل التعرف على التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري العاملة في السوق المحلية.

وضمت قائمة المتحدثين في الجلسة الاولى بالمؤتمر المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب.