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خالد الجندي: نتعامل مع الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء كمرجع علمي وليس قرآن

06:03 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

الشيخ خالد الجندي

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهمية الرجوع إلى الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، مشددًا على أن هذه الفتاوى تمثل مرجعية مهمة يجب الالتزام بها في مختلف القضايا الفقهية.

قال الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، إن أي رأي مخالف يجب أن يُستند إلى أدلة واضحة، فنحن نتعامل مع الفتاوى كمرجع علمي وليس قرآن.

كما أشار الشيخ خالد الجندي إلى أن بعض القضايا، مثل موضوع الربا وأرباح البنوك، لا تزال تثير جدلًا في المجتمع، لافتا إلى أن هناك من يحاول الربط بين البنوك والربا دون فهم شامل لمقتضيات الشريعة الإسلامية، وهذا يتطلب منا الفهم العميق للنصوص الشرعية.

ودعا عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الجميع إلى مراجعة الفتاوى من مصادر موثوقة لفهم القضايا الفقهية بشكل صحيح، مؤكدًا أن "التعليم والتوعية هما السبيل لتجاوز الكثير من الأزمات والمشاكل التي نواجهها اليوم".

الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الفتاوى دار الإفتاء المصرية برنامج لعلهم يفقهون الشريعة الإسلامية
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